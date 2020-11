Zachary Levi protagonizará el nuevo drama familiar, “The Unbreakable Boy”

Zachary Levi dirigirá el elenco del inspirador drama familiar, "The Unbreakable Boy" para Kingdom Story Company y Lionsgate.

Levi interpretará al padre de Austin, un niño con una rara enfermedad de los huesos quebradizos y autismo. Pero lo que hace que Austin sea verdaderamente único es su cosmovisión alegre, divertida y que afirma la vida que transforma y une a todos los que lo rodean.

El personaje de Zachary Levi cambia su vida cuando llega a ver a Austin no como el símbolo de algo roto, sino como el triunfo de un espíritu indestructible.

La película entrará en producción en breve. Luego, Zachary Levi pasará a interpretar al mariscal de campo de la NFL, Kurt Warner en "American Underdog: The Kurt Warner Story" de los Erwin Brothers, que comenzará la producción el próximo año para Kingdom Story y Lionsgate.

¿Qué sabemos de "The Unbreakable Boy" de Levi?

Jon Gunn, coguionista y productor ejecutivo de "I Still Believe", escribió el guión y dirige la película basada en el libro de Scott M. LeRette con Susy Flory. Los hermanos Erwin (Jon Erwin y Andrew Erwin) y Kevin Downes producirán a través de su estandarte Kingdom Story Company.

Jerilyn Esquibel y Peter Facinelli también producirán. Meredith Wieck y Chelsea Kujawa supervisan por parte de Lionsgate.

"The Unbreakable Boy" de Scott M. LeRette será una de las nuevas adaptaciones de Lionsgate

La nueva estrella de "The Unbreakable Boy", Zachary Levi ha protagonizado "Shazam" de DC Comics y está listo para repetir el papel en "Shazam: Fury of the Gods". También protagonizó la serie de NBC, "Chuck", tuvo un papel recurrente en "The Marvelous Mrs. Maisel" y recibió una nominación al premio Tony por el musical, "She Loves Me".

Además, Zachary Levi protagonizará "Under Cover" para Lionsgate y aparecerá en la película sin título de Kevin MacDonald (anteriormente "Prisoner 760") junto a Jodie Foster y Benedict Cumberbatch.

