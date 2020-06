Zachary Levi (Shazam!) se sincera sobre padecer depresión y como lo ha superado

Zachary Levi, quien protagoniza Shazam! y su próxima secuela, se sinceró sobre sus dificultades de salud mental en una nueva entrevista con un conocido actor del universo DC.

El actor de 39 años de edad, quien encontró el éxito como el personaje principal en la serie “Chuck” de NBC, apareció en el podcast, Inside of You de Michael Rosenbaum y profundizó sobre sus experiencias con la salud mental, incluso con la depresión y cómo la terapia le ha dado equilibrio.

Zachary Levi busca romper stigmas sobre la depresión y la terapia

Zachary Levi dijo esto sobre sus dificultades personales, así como sobre sus experiencias compartidas con Michael Rosenbaum, famoso por interpretar a Lex Luthor en la serie de Warner, “Smallville”:

"Creo que, como con cualquier terapia, realmente depende de lo que necesites, que finalmente vas a salir de ella. Porque los dos fuimos al mismo lugar, pero aunque que podríamos tener algún cruce en nuestra reprogramación o lo que teníamos que hacer en nuestras vidas. Podríamos haber tenido algunos problemas similares, podríamos haber tenido algunos muy diferentes también. Lo que sacas de la terapia es lo que traes a la terapia y decides trabajar en ella".

El actor luego discutió cómo la terapia lo ayudó a cambiar su vida, explicando:

“En última instancia, lo que saque de estar allí (terapia) fue recuperar mi propia vida. Finalmente quiero vivir, lo que me llevó de allí. Me fui de allí con ganas de vivir, y con la esperanza de lo que podría ser mi vida después de haber sido despertado a muchas de mis principales fallas. Donde estaban arraigados, en mi pasado, en mi familia. Mi madre específicamente, mi padrastro y cómo me trataron”.

“Mi padre y él no están cerca, perdonándome a mí mismo, construyendo la empatía que necesitas para ti mismo cuando aprendes cómo hacerlo. Cómo eso se traduce en la empatía que construyes para tus musas. Porque al final del día, una de las mayores revelaciones que me quité de todo fue una que sigo defendiendo incluso ahora. Las personas están dando lo mejor de sí, incluso las "peores personas del mundo". Están intentando hacerlo o piensan que están dando lo mejor de sí", agregó el actor.

Zachary Levi se sincera sobre salud mental

Esta no es la primera vez que Zachary Levi ha sido tan directo sobre su salud mental, ya que admitió haber estado en un lugar oscuro antes de ser elegido para protagonizar Shazam!, y como dudaba de su capacidad para cumplir el papel.

¡Desde entonces, ha estado ocupado trabajando en Shazam! 2, que debería estar en los cines en noviembre de 2022, después de un retraso relacionado con COVID-19 para un lanzamiento previsto para abril de ese año.

Fuera del DCEU, Zachary Levi interpretó a Fandral en Thor: The Dark World y Thor: Ragnarok, aunque admitió que trabajar con DC ha sido más divertido que su tiempo en el MCU. Mientras tanto, lo verán en el Prisoner 760 de Kevin Macdonald, un drama que se enfoca en eventos en la Bahía de Guantánamo, con la película actualmente en post-producción. También sigue apareciendo en televisión, recientemente en The Marvelous Mrs.Maisel de Amazon.

Es bueno ver que un nombre de alto perfil como Zachary Levi sea honesto sobre su salud mental, algo que con demasiada frecuencia se minimiza para aquellos en el centro de atención de los medios.

De hecho, las experiencias recientes de actores como Ruby Rose y Jared Padalecki han demostrado las diversas formas que la ansiedad y la depresión pueden tener en los actores que enfrentan presiones significativas fuera de la pantalla.

La sinceridad de Zachary Levi sobre su terapia y su esfuerzo en la gestión de su éxito con Shazam! y otros proyectos también son útiles para resaltar que, aunque se encuentra mejor en este momento, todavía tiene que trabajar para proteger su salud mental.