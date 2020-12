Zac Efron y Vanessa Valladares son captados nuevamente juntos, ¿No terminaron?/Foto: Yahoo Vida y Estilo

Parece que la relación de Zac Efron de 33 años, y Vanessa Valladares sigue siendo sólida a pesar de un informe reciente. El actor y su amada fueron vistos viajando juntos en Sydney, Australia desde Adelaida el 18 de diciembre y se veían cómodos el uno con el otro mientras llevaban su equipaje en el aeropuerto.

Zac se veía casualmente fresco con una camiseta negra y pantalones cortos color canela, mientras que la hermosa Vanessa caminaba a su lado con una blusa larga de color verde claro con botones sobre un vestido blanco.

Zac Efron ha mantenido en privado su relación. Al parecer el actor no quiere hacer tan público su noviazgo/Foto: Hollywood Life

Además de su ropa elegante y bien ajustada, Zac y Vanessa llevaban máscaras faciales y zapatos casuales. La estrella de High School Musical optó por una cubierta negra y chanclas grises y la belleza morena se fue con una cubierta turquesa y zapatillas blancas. También mantuvieron las cosas discretas con sombreros y gafas de sol.

Zac y Vanessa se dejaron ver juntos nuevamente, al parecer la pareja aún continúa con su romance/Foto: Hollywood Life

¿Zac Efron y Vanessa Valladares nunca terminaron?

La última salida de Zac y Vanessa se produce después de que una fuente le dijera a The Sun que "el destino no estaba de su lado" y que habían roto debido a los compromisos laborales de Zac después de cinco meses de citas.

"Zac ha estado alquilando un lugar junto a la playa en Byron Bay y en septiembre Vanessa vivía con él allí", dijo la fuente.

“Entonces, una vez que decidió quedarse en Australia a largo plazo, sugirió que compraran su primera casa. Habían comenzado a buscar en algunos lugares pero, lamentablemente, el destino no estaba de su lado”, afirmó la fuente.

Zac Efron, que se ha estado quedando en Adelaida mientras filmaba la próxima película, Gold, durante la mayor parte del año, conoció a Vanessa cuando ella trabajaba en Byron Bay General Store & Café.

Comenzaron un romance hace unos cinco meses y, aunque se los ha visto en numerosas salidas en Australia, han sido bastante privados sobre la relación. Aún así, la talentosa estrella aparentemente está "loco" por su nuevo amor.

"Zac está loco por Vanessa y le encanta que ella no sea de la escena de Hollywood, pero aún encaja tan cómodamente con cualquier multitud", dijo una fuente al medio HollywoodLife en octubre.

"Ella tiene los pies en la tierra y realmente no le importa impresionar gente porque tiene una personalidad tan relajada y no se preocupa por los detalles. Zac no puede esperar a que Vanessa conozca a su familia en persona en los Estados Unidos porque su familia significa mucho para él”, reveló.

Te recomendamos leer: Zac Efron reveló que no volverá a tener “six pack” ¡¿Por qué?!

¿Crees que Zac Efron y Vanessa Valladares se habían tomado un pequeño break de su relación y ahora ya regresaron? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Sabes de cuánto es el salario mínimo en México? El incremento aplicará a partir del 1 de enero de 2021. Síguenos en Google News y mantente informado.