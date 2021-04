Zac Efron termina su relación con su novia y regresa a la soltería

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el actor estadounidense Zac Efron había sido captado con una misteriosa mujer de nombre Vanessa Valladares a quien conoció en Australia, en una cafetería, después de que ella fuera su mesera.

La relación duró cerca de 10 meses, pero todo indica que ahora se ha dado por terminada, esto después de que los medios australianos Page Six y The Daily Telegraph dieran a conocer la noticia, sin embargo, no dieron más detalles.

Por ahora, el actor de High School Musical no ha revelado si la información es verídica, pero si hay algo que es real, es que el famoso ha estado muy activo en su cuenta oficial de Instagram, aunque ninguna de las imágenes que comparte es junto a su novia.

Zac Efron presuntamente terminó con su novia

La historia de amor entre Zac Efron y Vanessa Valladares

Fue hace poco menos de un año que corrió el rumor del romance del actor Zac Efron, quien en septiembre del 2020 se volvió tendencia tras filtrarse las fotos con la mencionada chica a quien conoció en una cafetería.

Entre los rumores que se han desatado alrededor de la pareja, es que ambos estaban disfrutando de viajes juntos, y hasta pensaban en comprar una casa, sin embargo, parece que los planes quedaron cancelados, después de la presunta ruptura.

Habrá que esperar a que el famoso confirme el desenlace de su relación, pero de ser así, los fans más allegados al actor esperan que supere su ruptura con alguna película hollywoodense, pues ya son varios años desde que no se le ve en la piel de un personaje.

¿Crees que Zac Efron haya roto su relación?, dinos tu opinión en los comentarios y no dudes en seguirnos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.