El actor quiso ser detallista con la actriz para felicitarla en su cumpleaños y la respuesta que recibió no fue la esperada.

Desde su participación en la película de Disney, High School Musical (HSM), el guapo actor estadounidense Zac Efron, de 30 años de edad, se ha encargado de robar los corazones de sus fanáticas y de ciertas estrellas de Hollywood, pero en esta ocasión alguien desairo al actor.

En sus inicios pasó de ser el apuesto y talentoso Troy Bolton, para continuar su camino en proyectos como Hairspray, 17 Again y The Lucky One.

Inicio como chico Disney

Otros proyectos de cine muy populares en los que participó el ex novio de Vanessa Hudgens, fue Neighbors y Baywatch, que lo ayudaron en su nueva faceta de chico sexy y musculoso, lo que fue un plus como actor comercial alejándose del look inocente y clásico de sus años en Disney.

En la actualidad, se mantiene escogiendo papeles arriesgados como en The Greatest Showman junto a Hugh Jackman, o como el asesino en serie Ted Bundy, en Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.

Una publicación compartida por Zac Efron (@zacefron) el Dic 5, 2017 at 6:30 PST

Zac Efron sufre el desaire de una guapa actriz

Pero lo que no hay duda es que el radical cambio físico que ha tenido Zac Efron, lo ha llevado a ser uno de los actores con más seguidoras y actrices que caen enamoradas de él.

Ya que además de ser alguien con mucho talento ha dejado claro que es un chico muy coqueto, que ha tenido la oportunidad de darse besos de películas con grandes actrices como Michelle Pfeiffer o Taylor Schilling.

Ante esto uno creería que el galán de películas no sufriría de ningún tipo de desaire por parte de sus fans o de sus mismas compañeras de actuación, pero eso no es cierto ya que la guapa actriz Alex Dadddario, de 33 años de edad, desairo al actor en su felicitación de cumpleaños.

Este día la actriz Alex Daddario esta de manteles largos festejando su cumpleaños y el galán de la película The Greatest Showman, decidió mandarle un tierno mensaje para felicitarla.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Zac Efron compartió una foto con ella donde escribió:

"Happy birthday to one of the the most real, down to , stunning, intelligent, creative, loving, and most rare Pokémon ever created #alexdaddario"

"Feliz cumpleaños a la única y real chica, asombrosa, inteligente, creativa, amorosa y más raro pokemon jamás creado #alexdaddario"

Sin duda, los pasados rumores sobre una posible relación entre ellos habría podido estar confirmándose con esto, sin embargo la respuesta a esta tierna felicitación ha roto las esperanzas ya que Alex, fue muy simple con su respuesta:

"Gracias Zac!!! ❤️", fue lo que contestó la actriz

Desaire de Zac

Aunque esto pueda ser un gran desaire para Zac, estamos seguros que él actor lo dejará pasar y seguirá concentrado en su actual trabajo de cine en donde interpreta a un asesino serial.