Zac Efron regresa a Australia y se somete a cuarentena para terminar su proyecto.

De acuerdo con los informes, Zac Efron ha regresado silenciosamente a Australia, a pesar de que la mitad del país está bloqueado debido a la rápida propagación de la variante Delta del COVID-19.

El actor de Hollywood de 33 años consideró a Australia como su hogar durante todo el 2020 después de escapar de lo peor de la pandemia en los Estados Unidos y optó por filmar su serie documental de Netflix "Down to Earth Down Under".

Pero la estrella de cine partió de Australia a principios de este año por compromisos laborales en el extranjero, incluida la filmación de una adaptación de la novela de Stephen King "Firestarter", y ahora, según los informes, regresó al país, después de haber completado su cuarentena obligatoria de 14 días en Sydney.

Efron no perdió el tiempo en Australia

Zac Efron no perdió el tiempo para instalarse en su nuevo hogar de Byron Bay el año pasado, encontró novia en la camarera local Vanessa Valladares, festejó con los Hemsworth e incluso buscó una casa.

Y mientras disfrutaba de las libertades otorgadas a Australia el año pasado, Efron logró exprimir un papel en una película local, protagonizando la película Stan Original Gold, que se rodó en el interior del sur de Australia. Pero aún no está claro por qué Efron regresó a Australia meses después de su partida, o cómo fue aprobado.

¿Qué hizo Zac Efron en Australia?

Zac Efron regresa a Australia y se somete a cuarentena.

La estrella de High School Musical rompió con su novia australiana en abril, antes de regresar a los Estados Unidos. Para pasar tiempo con la familia, incluida la grabación de un video viral con el hermano Dylan de la pareja que sacó a su abuelo del hogar de ancianos para ver la final de la Eurocopa 2020.

La Verdad Noticias informa que, el hermano de Zac Efron, Dylan, hizo una entrada mucho más ruidosa a Australia a principios de este año, cuando viajó en avión a Sydney para completar su cuarentena antes de unirse a su hermano Zac para ayudarlo a filmar escenas para su programa de Netflix.

