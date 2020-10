Zac Efron presentará a Vanessa Valladares ante sus papás ¿habrá boda?

Las cosas se están calentando entre Zac Efron, de 33 años, y su novia Vanessa Valladares. Los dos han sido vistos en numerosas ocasiones en toda Australia y parecen ser inseparables desde que se conocieron en julio.

De acuerdo a HollywoodLife fuentes cercanas al actor indicaron que Zac está "loco por" la aspirante a modelo y revelaron cómo están las cosas ahora entre la pareja, ¿darán el siguiente paso?

"Zac está loco por Vanessa y le encanta que ella no sea de la escena de Hollywood, pero aún así encaja tan cómodamente con cualquier multitud", señala dicho medio.

"Tiene los pies en la tierra y realmente no le importa impresionar a la gente porque tiene una personalidad muy relajada y no se preocupa por los detalles. Zac no puede esperar a que Vanessa conozca a su familia en persona en los Estados Unidos porque su familia significa el mundo para él", señaló la fuente.

La estrella de High School Musical es oriunda de San Luis Obispo, CA y es conocida por el estrecho vínculo que comparte con su padre David, su madre Starla y su hermano Dylan.

"Aunque Zac ya sabe que adorarán a Vanessa y les ha hablado mucho sobre ella, quiere que la conozcan porque su aprobación lo es todo para él", continuó la fuente.

“Zac Efron protagonizará Three Men and a Baby, pero la producción aún no ha comenzado y las cosas aún están en el aire. No se ha decidido dónde se llevará a cabo la filmación, por lo que Zac no sabe dónde tendrá que estar cuando suceda”.

Zac Efron y Vanessa Valladares fueron captados acampando

“Él y Vanessa no saben si ella vendrá o no con él cuando filme, si es en otro lugar que no sea Australia, o si se quedará atrás mientras él filma, pero no hay nada finalizado en este momento".

"Zac ha sido una celebridad durante tanto tiempo que su tiempo con Vanessa y estar en Australia ha sido un soplo de aire fresco...Se siente seguro. Él ama cada minuto con ella porque es fácil y no lo persiguen como lo perseguirían en los Estados Unidos”,agregó una segunda fuente.

Lo que lo está castigando en este momento es Vanessa. Ella lo trata como a un ser humano normal y se ríen y se aman. Está en un gran momento de su vida y Vanessa es realmente una de las principales razones de todo esto".

¿Zac Efron le propone matrimonio?

Los rumores de compromiso surgieron después de que Zac Efron sorprendiera a Vanessa después de su fiesta de cumpleaños número 33 repleta de estrellas en Byron Bay con un anillo que fue especialmente diseñado para ella. Pero un amigo del actor de primera categoría dijo:

“Zac está muy, muy feliz con Vanessa, pero no están comprometidos. Definitivamente se toma en serio a ella, pero también es muy sensato cuando se trata de grandes decisiones de la vida. Eso no quiere decir que no pueda suceder en el futuro porque definitivamente parece estar enamorado”.

Otra fuente agregó: “Zac ha anhelado la vida de una persona 'normal' desde hace bastante tiempo. No ha querido ser parte del ojo público y no es de extrañar que saliera con alguien que no sea una celebridad. Les ha dicho a sus amigos desde hace años que solo quiere vivir en una isla y surfear y no ser molestado por los paparazzi”.

Aunque han mantenido su romance en privado, Zac Efron y Vanessa parecen ir fuertes desde que se conocieron en julio. El actor, quien fue a Australia para escapar de la pandemia en los Estados Unidos, había estado pasando tiempo con amigos en el área de Byron Bay cuando conoció a Vanessa, quien trabajaba como mesera en uno de los restaurantes locales.