¿Zac Efron planea convertirse en papá pronto? Esto dijo el actor

Zac Efron habla del tema de la paternidad.

El actor Zac Efron fue invitado en el programa “The Ellen DeGeneres Show”, donde habló de su próxima película, en la que por primera vez interpretará el papel de papá, por lo que fue cuestionado sobre su opinión de la paternidad y afirmó que todavía no se siente preparado.

El actor estadounidense se aventuró al género de terror en su reciente película “Firestarter” y también a la paternidad, pues por primera vez será un padre de familia.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer con anterioridad que Zac Efron se dejó el bigote y lució un nuevo look más maduro, para este filme de terror.

Zac Efron y su próxima película

Zac Efron habla de su reciente personaje en "Firestarter"

En una entrevista otorgada para la conductora Ellen DeGeneres, el actor habló que en su más reciente película, se dio cuenta que no está listo para interpretar a un padre de familia.

"Cuando empezamos a filmar la película, estuve en cuarentena dos semanas... y cuando salí de la cuarentena, comenzamos a filmar un lunes, así que fue una introducción bastante rápida a la película y, de repente, tenía esta hija delante de mí” dijo.

De igual forma habló de Ryan, la actriz de 12 años, con la que compartió escena para su nueva película y la describió como una niña “dulce” y “la más genial”.

Zac Efron habla de la paternidad

Zac Eferon afirman que no se siente preparado para ser papá.

El actor Zac Efron fue cuestionado sobre la posibilidad de que su nuevo personaje le hubiera despertado su instinto paterno, a lo que confesó que no está listo para este compromiso.

"Creo que fue una buena dosis para disuadir (de no ser papá) por el tiempo que sea necesario. Probablemente tengo que madurar un poco más. No lo sé. Todavía no", respondió el actor.

Aunque Zac Efron dejó en claro que siente mucho respeto por todos los padres y aprovechó para enviarle un mensaje a su mamá, diciendo que la “ama mucho”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.