Zac Efron deja a sus fans vestidos y alborotados en el reencuentro de HSM

El tan esperado reencuentro del elenco de High School Musical se llevó a cabo este jueves 16 de abril, y en él pudimos ver a los protagonistas de esta saga de musicales.El plato fuerte era la presencia de Zac Efron, a quien veríamos participar de esta reunión.

Sin embargo, no fue como los fans imaginaron, pues muchos queríamos ver al actor interpretar los éxitos de las películas, sin embargo, su participación fue fugaz, y sin emoción alguna, haciendo que se viera que lo hizo por mero compromiso,

Cuando Enlazaron al actor se 17 otra vez, solo se le ve sentado, guapo como siempre, pero con cero emoción, y solo pidió a sus fans que se cuiden en esta pandemia, y que disfruten la reunión de sus amigos de HSM.

Después de su participación apareció Kenny Ortega, director de películas como Descendientes y obviamente HSM, quien presentó al resto del elenco principal, es decir a Corbin Bleu, Ashley Tisdale, Vanessa Hudgens, Monique Coleman, y Lucas Gabriel, quienes procedieron a cantar “We’re All In This Together”.

Mira el video del reencuentro

Pero en dicho video no solo aparecieron los protagónicos, sino también pudimos ver la participación de otros personajes secundarios de la película, además a estrellas invitadas, también pertenecientes al mundo Disney, como Raven Simone.

Aunque el reencuentro de High School Musical fue fugaz, nos regresó al año 2006, cuando no había pandemia, cuando eramos felices y no lo sabíamos, y podíamos disfrutar de Disney con la primera entrega de esta trilogía, que se convirtió en un éxito a nivel mundial.

Te puede interesar: Integrantes de High School Musical se reunirán y ahora con Zac Efron

A pesar de la corta participación de Zac Efron durante el evento, el video se ha convertido en tendencia, pues sin duda es uno de los grandes recuerdos de toda una generación, además la canción es perfecta para enviar un mensaje de esperanza, y de que estamos juntos en esto.