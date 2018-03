Zac Efron confiesa con quién ha sido su mejor beso de película

Redacción web/ Diario La Verdad CIUDAD DE MÉXICO.- En la meca del cine existe una especie de regla que no escrita y que todos respetan para mantener la paz, según la cual las estrellas no tienen favoritismos entre sus distintos compañeros de reparto -al menos públicamente-, especialmente con aquellos que han compartido escenas románticas. Sin embargo, el trabajo de Zac Efron en la película The Greatest Showman ha dejado patente la gran química que el intérprete y su compañera Zendaya derrochan en pantalla, por lo que no debería resultar sorprendente que el propio artista asegure que su colaboración -y sobre todo el beso que comparten en la cinta- sean de los mejores que ha experimentado en su carrera. "Creo que puede que este sea mi beso favorito de todos los tiempos", ha confesado el antiguo ídolo juvenil a FILMWEBTV, pasando por alto aparentemente que en la franquicia High School Musical besaba en varias ocasiones a Vanessa Hudgens, su pareja por aquel entonces en la vida real. En opinión de su compañera de reparto, la magia de ese momento tan romántico que viven sus dos personajes nace de la expectación que ya genera su primer encuentro. "Llegados a ese punto, la tensión entre esos dos personajes ha llegado a un punto, es tan fuerte, que incluso una mirada entre ellos resulta electrizante. Cuando por fin reúnen el coraje para conectar y darse ese beso, se acaba convirtiendo en un momento musical épico", apuntó por su parte Zendaya, quien también parece guardar un grato recuerdo sobre su trabajo juntos. Cabe destacar que Zendaya ha conseguido colocarse en el ranking personal de Zac Efron por delante de Taylor Schilling, Michelle Pfeiffer y Nicole Kidman entre otras, todas ellas artistas que han compartido un momento de pasión con el guapo actor en la pantalla.

