Zac Efron REGRESA a Disney con el remake de "Tres hombres y un bebé"

Zac Efron protagonizará una nueva versión de la exitosa comedia de 1987, “Tres hombres y un bebé”, para Disney Plus, lo que ha emocionado a los fans que lo siguen desde que dio vida a Troy Bolton.

Gordon Gray, cuyos créditos de producción incluyen "The Rookie" y "The Way Back" de Ben Affleck, está produciendo la nueva cinta, Will Reichel ha escrito el guión del remake, pero ún no se ha establecido un director para “Tres hombres y un bebé”.

Zack Efron no ha confirmado su papel en el remake de Disney

"Tres hombres y un bebé” tendrá nuevo remake

La película original "Tres hombres y un bebé” fue protagonizada por Tom Selleck, Steve Guttenberg y Ted Danson como solteros que viven un estilo de vida sin preocupaciones y comparten un apartamento en la ciudad de Nueva York. El trío se ve obligado a adaptarse a la paternidad cuando una niña engendrada por el personaje de Danson llega a su puerta.

Ese guión, escrito por Jim Cruickshank y James Orr, se basó en la película francesa de 1985 "Trois hommes et un couffin" ("Tres hombres y una cuna"), por lo que técnicamente, este sería el segundo remake de la cinta.

"Tres hombres y un bebé”, dirigida por Leonard Nimoy, fue un gran éxito con $ 240 millones en taquilla mundial con un presupuesto de $ 11 millones. Las estrellas volvieron a formar equipo en 1990 para una secuela, "Three Men and a Little Lady", que recaudó 71 millones de dólares en todo el mundo.

Disney abre las puertas para Zack Efron

Zack Efron saltó a la fama con Disney, interpretando a Troy Bolton en un trío de películas para televisión de "High School Musical", que se estrenaron de 2006 a 2008. Sus créditos incluyen "Hairspray" de 2007, "17 Again", "New Year's Eve", "The Lucky Uno, "Vecinos", "Abuelo sucio", "Guardianes de la playa", "El mejor showman", "Extremadamente malvado, sorprendentemente malvado y vil" y "¡Scoob!".

Además, Zack Efron fue productor ejecutivo de la serie documental de Netflix "Down to Earth", en la que explora el tema de la sostenibilidad en todo el planeta. Efron está representado por CAA, Alchemy Entertainment y Felker Toczek.

¿Qué te parece el regreso de Zack Efron a Disney?, ¿Te emociona la llegada de su nueva película a la plataforma de streaming? Dinos que piensas de los comentarios.