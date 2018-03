Zabaleta pide investigar posible negligencia tras muerte de Hiromi

Luego de darse a conocer algunas de las posibles causas que provocaron la muerte de Hiromi, su colega Susana Zabaleta pide a la Asociación Nacional de Actores que investiguen un posible caso de negligencia médica. “Triste también por la muerte de una compañera, que habrá que investigar también si fue una negligencia médica porque ella dijo que se sentía muy mal entonces yo espero que la ANDA, y este es un llamado a la ANDA que ayude a (la familia de) Hiromi porque es muy triste lo que pasó, perdió a su bebé y ella también murió en esta negligencia médica que ojala comprueben que no es cierto”, pidió Susana durante la entrevista que concedió al programa Ventaneando. Zabaleta confesó no ser amiga cercana de la ex académica, pero desea que por lo delicado del caso la Asociación de Actores pueda poner cartas en el asunto y apoye económicamente a su familia. Cabe destacar que durante el sepelio de Hiromi, los padres de la famosa de 34 años descartaron que su hija falleciera por esta situación. “Me consta que la atendieron. Trajeron al mejor especialista”, comentó Lourdes Elsa Salas, madre de la artista.

