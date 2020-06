ZHC conmueve con regalo de ensueño a Addison Rae ¡Un Jeep personalizado!

ZHC, como es conocido Zachary Hsieh, la estrella de Youtube, hizo que su novia, Addison Rae, personalidad de TikTok, se conmoviera hasta llorar al recibir un Jeep personalizado como regalo de parte del famoso.

ZHC y Addison Rae conmueven a sus seguidores de redes sociales con su relación

ZHC es uno de los creadores de vídeos de más rápido crecimiento de YouTube, con casi 12.5 millones de suscriptores al momento, además se ha hecho conocido por su increíble generosidad, dando regalos regularmente con sus amigos y seguidores.

El pasado 29 de mayo, compartió un video en el que le regaló a la estrella de TikTok, Addison Rae, un impresionante Jeep blanco personalizado, el auto de sus sueños, según explicó la estrella de redes sociales.

Addison Rae es mejor conocida por sus bailes en TikTok, y recientemente ha ingresado a las 5 cuentas más seguidas en el sitio de redes sociales chinas.

Addison Rae recibe su auto soñado de ZHC

Un deseo personal que Addison Rae ha compartido con sus fanáticos en el pasado es como sería el auto de sus sueños, un Jeep blanco y al parecer, ZHC tomó nota de estos deseos, compartiendo el video en su canal de YouTube.

ZHC comparte la increíble sorpresa para la estrella de TikTok, Addison Rae

Una vez que el YouTuber pudo conseguir un Jeep del color adecuado, él y sus amigos comenzaron a personalizarlo de una manera creativa y lo decoraron con frutas coloridas, alrededor de una pegatina de Addison Rae en el capó del automóvil.

La estrella de TikTok de 19 años no podía creer su suerte cuando el Jeep le fue entregado. "¡Oh Dios mío!", exclamó. "Oh, Dios mío, detente. Me encanta esto. Estoy literalmente a punto de llorar. Todos ustedes son muy atentos, son muy amables".

Addison Rae se emocionó al mirar más de cerca el Jeep, para deleite de ZHC y sus amigos, quienes hicieron un esfuerzo adicional para asegurarse de que el auto soñado de la estrella de TikTok fuera perfecto.

"Todos ustedes son las personas más agradables que he conocido", explicó Addison Rae, "¡No esperaba los lados! Esto es tan loco, tan bueno. Oh, Dios mío, esto es mucho mejor de lo que podría haber imaginado".

Te puede interesar: Kimberly Loaiza llega a 17 millones de seguidores en TikTok y asi lo celebra

El video es el último de una larga línea de filantropía de ZHC, que ha demostrado una vez más su voluntad de compartir su riqueza y retribuir a su comunidad de YouTube. El joven se ha inspirado en otros Vloggers populares como David Dobrik, que se han acostumbrado a regalar regalos caros a sus amigos y compañeros creadores.