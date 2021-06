Yuya y Siddhartha esperan a su primer hijo: Así comenzó su historia de amor

Yuya y Siddhartha serán papás e hicieron el anuncio oficialmente el pasado 12 de junio mediante sus respectivas cuentas de Instagram. La youtuber mexicana cuyo nombre real es Mariand Castrejón y el cantante y músico Jorge Siddhartha posaron juntos como muy pocas veces lo hacen, para confirmar la llegada de su hijo que se llamará Mar. Ellos llevan poco más de dos años juntos.

Se dice que la influencer y empresaria empezó a salir con el artista musical aproximadamente a mediados de 2019, solo unos meses después de haber terminado su noviazgo de varios años con el youtuber Beto Pasillas. Mariand posiblemente conoció al intérprete de “Únicos” a través de las redes sociales.

Esta fue la primera foto de Siddhartha con la famosa youtuber como novios oficiales/Foto: Quien

La primera vez que la youtuber Yuya apareció con el músico de manera oficial como novios, fue en una de sus historias de Instagram en octubre de 2019, cuando le reveló a sus fanáticos que asistió a un concierto en Guanajuato y que deseaba compartir una foto de dos personas enamoradas, es decir ella y el cantante.

Yuya y Siddhartha casados

Aunque Mariand y Jorge pronto tendrán su primer bebé juntos, probablemente aún no se han casado/Foto: Terra

Hasta ahora no se confirmado que Yuya y Siddhartha estén casados, pero desde hace varios meses se comenzó este rumor por un video que se hizo viral en las historias de Instagram del hermano de la youtuber, Sergio Castrejón "Fichis".

En el clip, “Fichis” estaba mostrando un regalo que Jorge Siddhartha le había regalado a su abuelo; pero en ese momento, el abuelo de Yuya llama al cantante “el marido de Mariand”, así que los internautas comenzaron a sospechar que la influencer posiblemente se casó en secreto durante la cuarenta con su famoso novio. (Puedes ver el video en el minuto 8:37):

No obstante, la “Guapurita” ya le ha confesado a sus fanáticos que ella no ve el matrimonio como algo necesario en una relación. Así que posiblemente Yuya de 28 años y Jorge Siddhartha González Ibarra de 30 años, no están pensando en una boda para formalizar su amor.

La adorable pareja vive junta en una gran casa en Cuernavaca, Morelos, y es posible que ahí conserven su residencia cuando nazca su bebé.

Yuya y Siddhartha 2021

Yuya y Siddhartha están esperando un niño al que llamaron Mar/Foto: Instagram

Aunque los novios son muy reservados en su vida privada, la youtuber y el músico decidieron informar con una serie de fotos e incluso un video en Youtube en el canal de Yuya, que están por convertirse en papás de Mar, el pequeño que será el primer hijo de la pareja este 2021.

En las imágenes se puede ver el avanzado estado de gestación de la influencer y lo felices que están los futuros padres. Miles de fanáticos reaccionaron de manera positiva ante la noticia, que fue una sorpresa para casi todos.

Pero es probable que el bebé González Castrejón no lleve una vida pública como sus papás, puesto que Yuya prefiere que su vida personal se mantenga un poco alejada de las cámaras.

