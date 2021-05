Yuya y Siddhartha causan furor al derrochar amor en Instagram

La youtuber e influencer Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, causó gran furor entre sus seguidores de Instagram al presumir su romance con el cantante Siddhartha, esto a pesar de que ambos han querido ser totalmente discretos en su relación.

De acuerdo a lo compartido por la youtuber, ambos se fueron de viaje a Nueva York y en uno de sus ratos libres decidieron ir de compras a tiendas de ropa de segunda mano, pero lo que llamó la atención de ella es que su pareja resultó ser un experto en moda vintage.

"Él solo voltea y lo ve ahí enfrente y yo la verdad es que no, yo sí tengo que echarle un poquito más de ganas a ese tipo de asuntos… Yo ya me había dado por vencida y cuando íbamos saliendo pez vio… les digo que tiene mucha suerte… Pez volteó y vio una pinche chamarra así hermosa preciosa", mencionó la también empresaria mexicana en Instagram.

De igual modo, la creadora de contenido originaria de Cuernavaca reveló que el intérprete de ‘Brújula’ llamó la atención de la gente del lugar: "Hoy íbamos en la calle y alguien dijo 'ay, te puedo tomar fotos' y se voló el vato. Estábamos así y un hombre le dijo 'oye, me gusta tu outfit, ¿te puedo tomar fotos?'".

Siddhartha se presume con Yuya en Instagram

El cantante no dudó en presumirse al lado de su gran amor.

Por su parte, el cantante no se quedó con las ganas y a través de sus historias de Instagram compartió una fotografía al lado de la popular youtuber, quien no dudó en mostrarse cariñosa. La imagen fue acompañada con un fragmento de la canción ‘New York, New York’ de Frank Sinatra, esto en referencia al lugar donde radican temporalmente.

Tal y como te informó La Verdad Noticias al principio de esta nota, Yuya y Siddhartha han querido ser muy discretos en lo que respecta a su romance, mismo que inició en octubre de 2019. Por tal motivo es que cuando ambos aparecen juntos ante la cámara, sus seguidores de las redes sociales enloquecen.

¿Crees que Yuya y Siddhartha hacen bonita pareja? SI 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> NO 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Fotografías: Redes Sociales