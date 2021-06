Yuya y Siddhartha anuncian embarazo con una tierna foto en Instagram

Yuya y Siddhartha están en la dulce espera de su primer hijo. Su embarazo fue compartido hace un par de minutos en su cuenta de Instagram. La youtuber y el interprete de “Bacalar” tendrán a su primer bebé después de casi dos años de tener una relación sentimental.

"Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi. ¡Que sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo!", fueron las palabras de Yuya en su Instagram en donde también afirmó que no puede explicar lo que está sintiendo en este momento de su vida.

"Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida", dijo Mariand Castrejón, con mucha emoción en sus redes sociales.

¿Yuya está embarazada?

¡Sí! Yuya por fín reveló su embarazo, despues de varias especulaciones, la famosa influencer originaria de Cuernavaca, Morelos, se ha dejado ver con su hermosa pancita que apunta a tener más de tres meses.

Por su parte, el cantante, Jorge Siddhartha, compartió dos fotografías en Instagram junto a tiernas palabras dirigidas a los amores de su vida.

"Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito.

Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar".

¿Cómo se conocieron Yuya y Siddhartha?

La youtuber y el cantante esperan a su primer bebé

En el 2019, los famosos comenzaron a salir, ya que meses atras, la influencer había terminado su relación con Beto Pasillas, un youtuber con quien tuvo una relación de varios años y con quien incluso se comprometió pero nunca se llevó a cabo su boda.

Poco a poco se les fue viendo juntos en conciertos y en diferentes viajes ya que publicaban fotografías en los mismos lugares, aunque aún no se confirmaba su relación sentimental. Fue hasta una visita a Guanajuato que la "guapurita", compartió una foto con el cantante.

"Quería compartirlo con ustedes", dijo Yuya en su cuenta de instagram

Castrejón ha intentado mantener su vida privada al margen de la prensa y suele compartir pocos momentos personales pero en esta ocasión al ser una noticia tan importante y evidente, salió al mundo a compartir con emoción la dicha de su embarazo.

Yuya y Siddhartha iniciaron el 2021 con una romántica publicación en Instagram pero ahora se han convertido en algo más que novios, ahora serán padres de un bebé al que presuntamente llamarán, Mar.

