Yuya sufre por la belleza ¡mira su drama en instagram!

Yuya no es para nada una chica perfecta, y es que la influencer, a pesar de ser una de las principales promotoras de la belleza en México, ha tenido que trabajar mucho y dedicarse mucho tiempo para poder lucir despampanante en cada momento del día, es por ello que Yuya usa los mejores productos para poder lucir excelente.

Y es que la Youtuber vivió toda una odisea este domingo, cuando a través de su Instagram mostró el dolorosísimo tratamiento al que se sometió, y el cual le causó mucho dolor en el rostro, mismo para el cual le estaban dando consejos sus fans, pero hizo caso omiso, y después se arrepintió.

Como parte de su rutina de belleza, yuya se sometió a la famosa mascarilla negra, la cual sirve para quitar barritos, puntos negros y espinillas de cualquier parte del cuerpo. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue que Yuya usara una mascarilla, sino la cantidad impresionante de problemas que tuvo al quitársela.

Y es que la influencer se quejó del dolor por momentos, pero fue muy valiente para retirarla, aunque no sabía ni por dónde empezar, ya que no encontraba un espacio que se pudiera abrir para comenzar a retirar.

“Creo que ya estoy lista para el sufrimiento. Ya me he puesto de estas varias veces, pero generalmente lo hago un poco mal, porque no tengo la paciencia para esperar a que se seque”, dijo Yuya