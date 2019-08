Yuya se sincera sobre su ex pareja ¡Perdió la custodia de sus perritos!

Ahora sí que como diría la canción de Jesse y Joy ¿con quien se queda el perro?, esto le paso a Yuya al terminar con su último novio Beto Pasillas

Una relación de pareja puede llegar a madurar lo suficiente como para decidir hacerse cargo de un hijo, o en el mundo de los millennials, de un perrhijo. Eso fue lo que intentaron Yuya y Beto Pasillas al tener una relación.

Y es que ambos tenían a 2 perritos en conjunto, Conchita y Tomas, mismos que protagonizaron en numerosas ocasiones las historias de Instagram de Yuya. Sin embargo, desde hace algún tiempo la Youtuber ya no compartía nada sobre sus dos mascotas, y es que ha anunciado que oficialmente perdió la custodia.

Yuya se sincera sobre su ex pareja ¡Perdió la custodia de sus perritos!

Contó de manera muy personal, a través de sus historias de Instagram, que la razón por la que no ha podido mostrarles ha Conchita y Tomas, es porque ya no los tiene con ella, pues su ex pareja se los llevó.

Sin embargo, el objetivo de relatarlo no era para reprocharle, ni para causar odio hacia él, sino que por el contrario, solo lo comenta porque aún está muy triste por ya no tener a sus perritos, y quería sacar de dudas a todos aquellos que se lo preguntaban.

“esto se los platico en son de paz totalmente, solamente que ustedes estaban acostumbrados a verlos por aquí ( en sus historias de Instagram) y ahora me cuestionen lo que ha sucedido con ellos”, dijo.

Concluyó que la decisión fue tomada por los dos, con el objetivo de buscar lo mejor para los perritos, y por ello decidieron que Conchita y Tomas se vayan con el ex novio de Yuya.

Yuya se sincera sobre su ex pareja ¡Perdió la custodia de sus perritos!

Te puede interesar: Yuya impacta con tremendo escote ¡Y sin sostén!

“Bueno es una decisión que tomamos en conjunto, y habían mil teorías, que si un ratito por allá y un ratito por acá pero, obviamente, eso no es sano”, dijo la Youtuber muy triste.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos