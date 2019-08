Yuya se pone nostálgica y recuerda uno de sus primeros videos en youtube

Como todos sabemos Yuya es una de las influencers mexicanas más importantes de la actualidad, y es que ha resultado ser toda un Az de los negocios, pues cuenta con su línea de maquillaje, y hasta productos para el cabello.

Pero el monstruo tan popular que es Yuya ahora es el resultado de años de trabajo, y es que actualmente cuenta con 23.969.318 suscriptores en su canal de YouTube, mismos que minuto a minuto van en ascenso.

Pero todo comenzó con una camarita, su habitación, el talento y el carisma de Yuya para poder dar consejos de maquillaje para diferentes ocasiones.

Yuya publicó un video nuevo este 16 de agosto, el cual tituló “¡RECREANDO MI PRIMER TUTORIAL DE MAQUILLAJE!”, que como su nombre lo indica, copió lo que realizó exactamente en su primer tutorial de YouTube, en el cual dio consejos de maquillaje para la escuela.

Es notorio que la Yuya del 2010 no tenía la misma confianza y la misma experiencia que tiene la Yuya actual, y eso lo notó la influencer, que se puso nostálgica conforme fue pasando el video.

“Wey me quiero abrazar, me vi y me gustaría ser mi amiguilla (…) Es tan raro porque tiene años, pero si cierro los ojos puedo recordar lo que sentía cuando grababa ese video”, dijo Yuya al recordar su versión de hace casi 10 años.

Este ha sido un Video blog muy especial para la Youtuber, pues conforme fue avanzando los minutos se ponía más y más nostálgica.

La principal diferencia entre el primer tutorial de Yuya y el actual, es que la Youtuber utilizó en el nuevo su propia línea de maquillaje, a diferencia del primer tutorial en el que utilizaba distintas marcas, pues aun no la patrocinaban.

No cabe duda que el tiempo le ha favorecido a Yuya, pues se nota una gran madurez, pero lo que sí conserva es el cariño y el apoyo de sus fans, quienes la han acompañado con el paso de los años.

