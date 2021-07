A través de sus historias de Instagram, la youtuber e influencer Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Yuya, respondió a algunas preguntas de sus fans sobre su primer embarazo. De igual modo reveló que no dará a luz de manera tradicional, pues desea hacerlo en el agua.

Con siete meses de embarazo, la también empresaria reveló que él y su novio, el cantante Siddhartha ya han visualizado cómo será el nacimiento de su primer hijo: “Que sea en un hospital, pero la idea es que Mar nazca en agua, esa es la idea… Ya les iré contando”.

Yuya hablará sobre su embarazo en vídeo para YouTube

Debido a que Yuya goza de gran popularidad en redes sociales, para prueba de ello tenemos el hecho de que su cuenta de Instagram ya supera los 16.3 millones de seguidores, la youtuber ha revelado que realizará un video para YouTube para compartir su experiencia como mamá primeriza, del cual sin duda te platicaremos en La Verdad Noticias.

“Voy a detener esto porque todavía me queda mucho que hacer y soy muy distraída, y yo empiezo a platicar con ustedes y una cosa me lleva a la otra y olvido todo, entonces nos faltaron muchas preguntas por responder pero se me hace que luego les voy a hacer un videito platicando sobre Mar y todo el proceso que he pasado” dijo la novia de Siddhartha.

¿Cómo se hizo famosa Yuya?

Yuya se ha convertido en una de las youtubers más queridas de Latinoamérica.

Yuya inició su carrera como youtuber en 2009 con la intención de ganar un concurso de maquillaje. Conforme su popularidad fue aumentando, ella se dedicó a compartir vlogs de belleza y tutoriales. En 2017 debutó como empresaria al lanzar una línea de productos de maquillaje y actualmente es una de las influencers más queridas por el público.

Fotografías: Redes Sociales