Yuya presume su marcado abdomen ¡tiene 'cuerpazo'!

La youtuber posó como nunca antes.

Te puede interesar

Yuya ha demostrado que tiene lo suyo, sin embargo nunca deja lucir su torneda figura a sus seguidores, puesto que es muy cuidadosa con no enseñar de más. Sin embargo, en su último video en You Tube se le puede ver luciendo unos apretados jeans y sin pudor presumiendo su marcado abdomen. Mariand Castrejon, lleva un vida que combina comida saludable y movimiento, y aunque no es fan del gym parece que su vida sana le ha resultado muy bien.Checa el video: https://youtu.be/fvnJhYeUrCM