Yuya presume foto bajandose la blusa ¡Qué guapa!

Yuya es una de las personalidades más famosas de todos los tiempos, la magnate del mundo de los cosméticos en el país ha sabido posicionar su nombre y vender su imagen, por lo que no deja de trabajar, y para ello subir una imagen en Instagram y deleitar a sus seguidores es parte de su trabajo diario.

En ese sentido, este lunes 6 de julio, la ex de Werevertumorro compartió una fotografía en Intagram en donde aparece con una taza de café entre manos, unos jeans ajustados, y un crop top de patrón de flores en cubriendo el busto.

Pero tal parece que dicha prenda le queda grande, pues los tirantes se le resbalaron por los brazos, casi apunto de caerse por completo, lo que causó que sus fans se deleitaron la pupila.

“Ahora todas las mañanas saben a café” publicó la famosa.

Yuya confesó que no usa calzón

Es su reciente video para Youtube, la influencer reveló que durante la cuarentena ha decidido prescindir de usar ropa interior, al menos no usar calzón, pues le parece cómodo andar por su casa “Libre”, pero no siempre, solo por momentos.

Eso sí, no es que Yuya ande encuerada por los pasillos, sino que debajo de su pijama prefiere no tener lenceria que le haga sentir prisionera, al menos no durante los difíciles días de cuarentena.

“La verdad es que es una delicia, es un placer, un manjar andar con el merequetengue al aire libre...bueno tampoco al aire libre, no es que ande encuerada”, dijo.

Además dijo que en este encierro ha valorado la compañía de su famila, pues cree que en su ritmo de vida anterior le ha dedicado mucho tiempo a su trabajo, por lo que ha aprendido en esta cuarentena tiene que buscar un equilibrio.

La famosa cuenta con más de 16 millones de seguidores en instagram, quienes siempre están al pendiente de sus nuevos videos y nuevas publicaciones, pues esta influencer, aunque pasen los años, sigue siendo una de las favoritas de los espectadores mexicanos.