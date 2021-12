Yuya muestra heridas en su brazo causadas por su bebé

En el último video compartido por Mariand Castrejon mejor conocida como Yuya, la guapa morelense nos mostró un par de heridas en su brazo que han sido causadas por su hermoso y tierno bebé Mar.

Mariand mencionó que su bebé suele comer demasiado pero a veces intenta tomar leche del brazo de su madre.

Yuya muestra cicatrices

“Esto que ven acá, es que a Mar no le gustan los chupones, entonces hay veces que no quiere comer, no quiere que le salga leche, así que a veces quiere mi brazo”, dijo la famosa youtuber.

“Es hermoso, es rarísimo”

Yuya comparte video navideño

En este último video compartido en su canal oficial de Youtube mostró un poco de lo que es su nueva vida con su pequeño Mar y su novio, el cantante Siddhartha, quien también participó en la grabación en pequeños clips mientras decoraban el árbol de navidad.

Ambos famosos han puesto su relación privada del público, son pocas las fotos y videos que hay de ambos ya que son muy discretos con su vida personal pero aún así podemos ver que Mariand es muy feliz con este cantante además que en algun video de hace años, ella mencionó que amaba su música, así que él podría ser un crush para ella.

¿Cuántos hijos tiene Yuya?

Yuya y su pareja Siddhartha tienen únicamente un bebé llamado Mar, ambos confirmaron su embarazo en septiembre del presente año, con un tierno video en Youtube que nadie esperaba pero que cuando lo observaron, quedaron completamente enamorados de la noticia, tanto que se posicionó como la noticia del año.

