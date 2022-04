Yuya es portada de ELLE y habla de su etapa como mamá

Yuya es portada de ELLE México y la revista la ha catalogado como ‘cool mom’, en la entrevista para la blogger contó su experiencia al convertirse en mamá de su primer hijo, así como sus 13 años en la plataforma de videos.

“Siempre me ha gustado estar en movimiento, siempre he disfrutado mucho crear de una u otra manera. La idea de no quedarme quieta es lo que me motiva a seguir haciendo cosas nuevas, me hace sentir viva", dijo Yuya, la influencer de 29 años.

Yuya es portada de ELLE México

¿Qué dijo Yuya a ELLE México?

Yuya ahora es una celebridad, pero ha mantenido los pies en la tierra gracias a su familia, ella contó “Honestamente, siempre he disfrutado estar en casa, me gusta estar con mi familia y con mis amigos. Compartir momentos de calidad es algo que llevo impregnado en mi ser y también soy consciente de que es lo real, lo que me va a acompañar hasta el fin de mis años”.

También se sinceró y dijo que siempre lee los comentarios de sus seguidores, sean buenos o malos: “Voy a ser súper honesta. La gente pensaría que no me doy cuenta de lo que sucede, pero sí soy una persona que disfruta leer, creo que a fin de cuentas es la forma en la que puedo seguir conectada con quien sigue mi trabajo, si no, no le vería el sentido a crear”.

Yuya cómo mamá

Ahora que Yuya es portada de ELLE México contó su experiencia en esta etapa.

Yuya es portada de ELLE México y en la entrevista con la revista aseguró que ahora que es mamá de Mar, disfruta cada momento con su hijo y lo presume cada que tiene oportunidad.

“Ser mamá me llena. Hay muy pocas cosas en la vida de las que siempre estuve segura y en mi lista siempre estuvo convertirme en mamá. Obviamente en su momento y cuando creyera que fuera prudente, pero lo he disfrutado muchísimo, y sabía que cuando sucediera iba dedicar gran parte de mi tiempo a mi hijo”.

La youtuber dijo: “Todavía me siento muy rara al decir ‘hijo’, pero me encanta, así cada que puedo digo ‘¡mi hijo!’ y ‘tengo un hijo’ o ‘te enseño fotos de mi hijo’, me convertí en esa persona que dice todo el tiempo ‘¿quieres ver fotos de mi hijo?’”.

Yuya es portada de ELLE y la portada publicada en Instagram suma hasta el momento más de 138 mil 'me gusta' y cientos de comentarios positivos.

