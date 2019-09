Yuya es insultada por su propia madre

Yuya es una de las influencers más importantes de todo México, y quizá de todo Latinoamérica, siendo una de las más seguidas del país, a causa de sus consejos de belleza y amor propio. Y es que la Youtuber, lleva muchos años en la industria de la creación de contenido, gustando a millones de personas, pero también siendo causa del hate de muchas otras.

Y es que, no puedes agradar a todo el mundo, pero de ahí a que sea tu propia mamá quien te “insulte” ya es otro nivel. Yuya mostró a través de sus historias de Instagram, las “palabrotas” que le dice su mamá cuando algo que Yuya hace no le parece, o bien, cuando le ocurre algún accidente o torpeza inesperada.

En ese sentido, la influencer obligó a su mamá a que le dijera a la cámara cual es la palabra que usa para llamarle la atención a Yuya, y la señora aseguró que le dice “tontuela”, sin embargo, Yuya desmintió que fuera así.

Yuya es insultada por su propia madre

“Cuando me echas agua en la cara en un baño público, te digo tontuela”, dijo la madre de Yuya

“mama no me dijiste tontuela, por favor, diles que me dijiste coneja, yo sé porque es coneja, porque antes me dijiste la palabra con P, y luego te arrepentiste y me dijiste coneja” relató Yuya, y posteriormente le dio unos besitos a su madre.

Yuya es insultada por su propia madre

No cabe duda que, aunque la relación está llena de bromas algo fuertes, es un hecho que tienen una buena comunicación y se quieren mucho.

Te puede interesar: Yuya sufre por la belleza ¡mira su drama en instagram!

Yuya cuenta con más de 14.9 millones de seguidores en Instagram, quienes siempre están al pendiente de lo que realiza esta joven influencer. Por ejemplo, Yuya hoy causó preocupación, al subir una historia en un hospital, lo que parecía ser un dentista, o algo por ese estilo, y las preguntas a la influencer preguntándole lo que había ocurrido, no se hicieron esperar.

Yuya es insultada por su propia madre

Dale clic en la estrella de google news y síguenos