Yuya envía misterioso mensaje en Twitter ¿Ya tiene nuevo novio?

La youtuber Yuya luego de haber anunciado que su relación sentimental con Beto Pasilla habría llegado a su fin, fuertes rumores habían revelado que la joven tenía un encuentro cercano con el cantante Siddhartha y al rapero Babo, quien es líder del grupo Cartel de Santa.

Recordamos que en varias ocasiones el rapero le habría enviado diversos mensajes en Twitter a la youtuber, pues ha mencionado lo mucho que le gusta la famosa, aunque los internautas han comentado que no les agradaría que ella y el artista tuvieran un romance.

Recientemente Yuya a través de su cuenta oficial de Twitter decidió realizar un misterioso mensaje que ha puesto en duda a sus fieles admiradores, debido que aquel mensaje quizás sea para el nuevo galán que tiene escondido.

La youtuber escribió: "Me tienes", una corta palabra que causó revuelo en las redes sociales y los fans no perdieron la oportunidad de cuestionarle a la joven si realmente tiene un romance con el artista o el rapero, mientras que algunas internautas no están de acuerdo que Babo pudiera ser su novio.

De igual forma entre los comentarios que los internautas comenzaron a realizar, mencionaron al cantante Siddhartha, con quien la han relacionado, debido a que el pasado mes de marzo la youtuber compartió en redes sociales una de las canciones del artista.

"Escuche una canción hermosa y me dieron ganas de compartirla con ustedes, guárdenla, cierren sus ojitos y escúchenla".

Y es que han especulado que la youtuber mexicana y el cantante fueron captados muy juntitos, y en otra ocasión unos mensajes en Twitter causaron alboroto debido a que Yuya estuvo presente en uno de los conciertos de Siddhartha.

Por el momento la empresaria de 26 años no ha confirmado si tiene un romance con el artista, aunque sus fieles admiradores esperan con ansias que la youtuber encuentre de nuevo el amor.