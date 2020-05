Yuya enseña su lado más sexy al mostrar foto sin pantalones

Yuya es una de las youtubers más populares que hay en la actualidad, y como todos los famosos se apoya de otras plataformas para poder estar en contacto con sus seguidores, sobre todo de Instagram, que se ha convertido en una de las más utilizadas para promocionarse.

En ese sentido la famosa hizo una publicación en su cuenta de esta red social, en donde se ven dos fotografías, en estos se ve a la influencer mostrando su lado más sensual mientras está en su cama, posando con una camisa larga, pero sin pantalón, provocando que sus fans se deleiten la pupila.

Aunque en la primera foto la youtuber fue muy discreta y no mostró casi nada, la pose de la segunda imagen se puede apreciar y piernas de ensueño, y por poco enseña de más causando provocación entre sus seguidores.

Mira la fotografía de Yuya

La dueña de Bailando Juntos, recibió miles de likes por parte de sus seguidores, así como cientos de comentarios resaltando su toque sensual, siempre elegante y discreto.

Lamentablemente para todos lados Yuya no se encuentra disponible, pues mantiene una relación con Sidharta, el cantante confundió tiene varios meses de noviazgo.

Por cierto hace unos días un supuesto ex novio de esta YouTuber, compartió en su cuenta de Tik Tok un video evidenciando algunas fotografías íntimas de la famosa, donde se puede ver cuándo tenía una relación con el protagonista de ese vídeo, sin embargo, el supuesto ex novio de la influencer solo recibió ataques por parte de los fans, al colgarse de la fama de su supuesta ex pareja.

Mariand Castrejon, nombre de pila de la famosa, cuenta con más de 15 millón de seguidores en su cuenta de Instagram, quienes siempre están al pendiente de sus obligaciones ya sea candentes o de sus nuevos proyectos, e incluso de su vida diaria.