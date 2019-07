Yuya enseña ‘las pechugas’ con tremendo escote (FOTO)

Mariand Castrejón Castañeda es considerada en la actualidad como la youtuber más famosa de México; pero claro…tu la conoces como Yuya.

La amada influencer mexicana constantemente es contratada por las marcas más importantes a nivel internacional, pues saben que Yuya es tan popular entre los millennials y otras nuevas generaciones, provocando que todo lo que hace lo convierta en oro.

La cuenta de Instagram de la youtuber tiene más de 14.4 millones de seguidores, y constantemente los complace subiendo fotografías con cierto toque artístico, en las cuales presume sus viajes y las actividades que realiza en el día a día.

Sin embargo, en esta ocasión Yuya se dejó ver como nunca antes, pues decidió posar y fotografiarse utilizando un vestido bastante escotado, el cual dejaba a la vista su busto.

Los seguidores de la influencer quedaron bastante sorprendidos, ya que Yuya a pesar de tener 26 años, se ha caracterizado por tener una personalidad un tanto infantil, misma que demuestra en los outfits que suele usar.

No obstante, todo indica que poco a poco está dejando atrás la imagen de niña inocente que le conocemos, para entrar en una nueva etapa como imagen pública, así que no nos sorprendería que de ahora en adelante continuara mostrándose con esta clase de looks.

Como te comentábamos, la más reciente publicación que hizo Yuya en su cuenta de Instagram, la joven se ve mucho más sensual y madura, luciendo un vestido con estampado floreado, mientras ella mira de perfil y en la cual escribió:

“Mi mamá propuso que era mejor idea que me peinara y ella manda”.

A pesar de que la intención de la fotografía era mostrar su peinado, su pronunciado escote robó la atención, pues dejó al descubierto sus tremendas ‘pechugas’, dejando con la boca abierta a todo el que la viera.

Ante la ardiente publicación, sus seguidores no dejaron de halagarla y a pocas horas de estar en redes ya cuenta con más de 1 millón 200 mil ‘me gusta’.

