Yuya protagonizó uno de los primeros escándalos memorables entre personalidades de Youtube ya que junto a su ex novio Beto Pasillas, lanzaron varias publicaciones en contra de Pao Poulain ya que esta mujer hizo una cuenta falsa que hablaba mal de la morelense.

“Hace unos meses me pasó algo que jamás pensé que me pasaría a mi, alguien muy cercana a mi era muy malvada y yo ni en cuenta”, fue la publicación que hizo Yuya y todos rápidamente supieron que era para Pao por su notorio distanciamiento.

Yuya se convertirá en tía

Yuya a punto de ser tía; Fichis va a ser padre ¿habrá reconciliación con Pao?

Han pasado varios años desde ese fuerte escándalo, incluso Yuya ya no tiene la misma relación sentimental, actualmente se le ha visto muy enamorada de Siddhartha pero ahora que Fichis ha anunciado que está esperando a su primer hijo, muchos se preguntan si habrá reconciliación con Pao.

A pesar del tiempo Yuya sacó de su vida a Pao y a pesar de salir de viaje con su hermano o asistir a fiestas familiares, ella no convive para nada con la señora de Castrejón y no es para menos ya que al ser familia, ella dejó en claro que no era de fiar.

Fichis anuncia el embarazo de Pao

Los millones de fans de Yuya han tirado hate a Pao Poulain por muchos años e incluso ella ha subido videos pidiéndole a la gente que se detenga ya que hasta a su familia la han amenazado pero los fans de la youtuber la siguen defendiendo a capa y espada.

¿Será que la llegada de un bebé cambie las cosas? no sabemos que es lo que vaya a pasar con el nuevo integrante de la familia Castrejón, tal vez su presencia haga que Yuya perdone a Pao. ¿Te gustaría que Mariand perdonara a la esposa de Fichis?.

