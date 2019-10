Yuya ¿Está estrenando “NENAS”? Al estilo Celia Lora las presumió en Holbox (FOTOS)

La famosa Yuya, quien últimamente se ha mostrado muy enamorada con su nuevo galán, ha sorprendido en su cuenta oficial de Instagram con unas atrevidas imágenes que han desatado comentarios divididos.

Resulta que en algunas de sus historias Yuya a compartido un par de imágenes bastante atrevidas en las que se ve presumiendo de la playa, pero también de sus encantadoras nenas al aire libre de un paradisiaco lugar que Quintana Roo.

Yuya ¿Está estrenando “NENAS”? Así las presumió en Holbox (FOTOS)

Luego de que varios usuarios vieran estas imágenes, algunos aseguran que Yuya, luce sus “nenas” más exuberantes de lo normal, ya que por lo regular no es de las chicas que tenga los bustos voluminosos, por lo que ha puesto en duda si se ha realizado algunos arreglos estéticos que le hayan beneficiado a su atractivo físico.

Hay que destacar que Yuya está tomando unos días de descanso en la playa llamada Holbox, Quintana Roo donde aseguró que se siente “muy feliz” y ha tenido tiempo para hacer las paces, para poder disfrutar más “de la gozadera extrema”.

Yuya ¿Está estrenando “NENAS”? Así las presumió en Holbox (FOTOS)

Anteriormente ya había publicado unas elegantes imágenes de su estancia en aquellas playas en donde se ha robado el corazón de muchos internautas y de las que describió de esta forma:

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos

“Estos últimos días he andado de mar en mar �� y la verdad me siento muy feliz, estoy haciendo las pases con el sol y con algunas otras cosas que me limitaban de la gozadera extrema. ☀️ Estuve en uno de los primeros paraísos. que mis ojos sintieron haber visto hace algunos años. Se llama Holbox, una isla preciosa en donde la mayor delicia es estar tirado en el agua, gozando del clima delicioso.”

TE PUEDE INTERESAR: Critican a Yuya por sus productos de belleza; NO lo recomiendan

Yuya ¿Está estrenando “NENAS”? Así las presumió en Holbox (FOTOS)

Cabe recordar que Yuya en una de las famosas youtubers que ha incursionado en el mundo empresarial con su línea de cosméticos que enloquece a las jovencitas que son sus fanáticas.