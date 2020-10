Yuya ¿Embarazada? la youtuber estaría esperando su primer bebe

Yuya es sin duda una de las mujeres más exitosas que hay en todo México, pues la youtuber que comenzó haciendo tutoriales de maquillaje, hoy en día es una gran empresaria, con su propia línea de maquillajes, y siendo una de las 10 mujeres más ricas de México.

Sin embargo, tal parece que ahora existe la posibilidad de que la famosa quiera dar el siguiente paso, ya que varios medios apuntan a que la también influencer está esperando a su primer hijo con su novio el cantante Jorge Siddhartha.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la youtuber levantó sospechas de su posible embarazo, pues los fans lo interpretaron como una noticia mayor, pero aún no está nada confirmado.

Mariand Castrejon y su hermética vida personal

Aunque es una de las figuras con más seguidores en el país, y prácticamente no hay persona en México que no conozca a esta famosa, la empresaria ha sabido mantener un bajo perfil, pues ha logrado el equilibrio perfecto entre su vida pública y su vida personal, aunque suele mostrar cada rincón de su casa, trata de no hablar mucho sobre su pareja.

Aunque sobre su novio Siddhartha no habla mucho, tampoco es algo que trata de esconder, pues se les ha visto juntos en eventos importantes tanto para él cantante, como para la youtuber, quienes han incluso compartido fotos muy tiernos.

“Una semana para agradecer. Cambios” publicó la famosa.

La creadora de “Bailando Juntos” no sería la primera estrella que se embaraza durante la pandemia, pues al estar pasando tanto tiempo en casa muchas famosas han revelado que están en la espera de un bebé, cómo fue el caso de Katy Perry, quien dio a luz recientemente.

Te puede interesar: Yuya presume que le gustan grandes

¿Te gustaría ver un bebe de Yuya?, ¿Crees que la famosa este embarazada?, dinos tus respuestas en los comentarios.