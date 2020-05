Yuya DAÑÓ su cabello al tratar de cambiarse el look en casa ¡Qué oso!

Yuya, quien es conocida como una de las más queridas y reconocidas influencer de México, está causando mucha gracia con un video que publicó en donde muestra cómo intentó cambiarse el look y no le salió nada bien.

Resulta de la bella empresaria Yuya compartió una fotografía que hizo pensar a muchos que se cambiaría de look, lo cierto es que decidió hacer un experimento, el cual acabó muy mal y ahora es blanco de varias burlas.

Tal parece que la influencer, hace algunos días compartió con sus fans en Instagram, una fotografía que puso a más de uno en alerta, pues en la instantánea mostró unos mechones de cabello sobre el lavamanos.

El divertido cambio de look de Yuya

Es por eso que ahora aquella fotografía con la que muchos creyeron que la youtuber se había hecho algún corte de cabello por su propia cuenta, a aclaro por qué después siguió apareciendo con su cabellera larga, tal y como si no le hubiese cambiado nada.

No era para menos que muchos seguidores de Yuya quedaron en duda, pero uno de estos aprovechó que la creadora de contenido realizó una sesión de preguntas y respuestas para cuestionarla sobre el supuesto cambio de 'look'.

Ante este cuestionamiento Yuya contó que decidió realizar un pequeño experimento con unas extensiones que se había encontrado por ahí, pero no salió como ella hubiera querido, así lo explicó ella misma:

“Es que fui al departamento donde antes vivía y me encontré unas extensiones que tenía en el olvido, me emocioné mucho, entonces se me ocurrió una idea super prudente, cortarlas y hacerme un fleco falso”.

Cabe mencionar que al final de relatar todo el proceso que realizó para cambiarse el look, Yuya mostró un par de fotografías en las que se dejó ver claramente que su idea resultó en algo bastantemente terrible y que ha causado la gracias de cientos de internautas.