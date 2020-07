Yusuke Murata de One Punch Man le dedica un arte a Kimetsu no Yaiba

Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) llegó a su final a principios de este año y varios creadores de Weekly Shonen Jump rindieron homenaje al manga de Koyoharu Gotouge poco después de que lanzó su capítulo final.

Kimetsu no Yaiba al estilo One Punch Man

Pero ese no es el único homenaje importante que ha recibido, ya que ahora 14 artistas de manga diferentes se han unido para compartir un homenaje masivo a la serie de anime con una gran cantidad de arte colaborativo y Yusuke Murata de One Punch Man encabeza la lista.

Reuniéndose en una llamada de Zoom (que te compartimos al final de esta nota), el ilustrador de One Punch Man contribuyó con otros 13 artistas para dibujar al protagonista de Demon Slayer llamado Tanjiro Kamado, su hermana Nezuko y a la alineación de los Hashira (9 Pilares).

Mira el homenaje para Kimetsu no Yaiba

No hay duda de que Kimetsu no Yaiba continúa batiendo récords después de que el manga su manga finalizó y se espera lo mismo para su secuela de anime; misma que no tiene una confirmación o fecha de estreno. Únicamente sabemos de una película con planes de estreno para agosto de 2020.

La película Demon Slayer: Infinity Train, presentará eventos más allá de donde finalizó la primera temporada del anime y es probable que obtengamos una segunda temporada después del lanzamiento del filme. Mientras tanto, estos homenajes a la autora Koyoharu Gotouge ayudan a que los fans se emocionen aún más con su regreso.

Otra forma en la que fácticos de One Punch Man y más series de anime expresan su cariño por sus personajes favoritos, es el arte del cosplay. Donde se recrea la vestimenta que se muestra en sus series y por medio de la fotografía, se comparten los resultados finales en redes sociales como Instagram o Twitter.