Yusef Farah terminó con la rodilla lesionada tras Survivor México 2022

El atleta y biólogo habló de su experiencia en el show en entrevista exclusiva para TVNotas.

Semanas atrás te dimos a conocer que la eliminación de Yusef Farah en Survivor México causó gran polémica en redes sociales debido a la forma en la que se llevó a cabo y a que él no tuvo oportunidad de defender su lugar en la competencia en los juegos de extinción.

Ahora, el biólogo y judoka profesional de 30 años de edad ofreció una entrevista exclusiva a la revista TVNotas para hablar sobre su experiencia en el show de TV Azteca. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ha dejado en claro que no quiere saber nada de sus compañeros, pues asegura que le dolió demasiado ser traicionado por ellos.

“No quiero tratar con gente que me miente, que me engaña y que me desvaloriza ¿para qué? Y sin odio y sin resentimiento, de los que quedaron al final, con ninguno, no porque hayan votado sino porque me engañaron”, declaró Yusef Farah, quien se negó a participar en la gran final por cuestiones de dignidad.

Al ser cuestionado sobre su planes a futuro, el originario de Guadalaja, Jalisco reveló que muy pronto estará lanzando un podcast, en el cual hablará sobre diversos temas de superación. Finalmente, él lamento que la edición del programa le haya dado una imagen falsa de su persona al público televidente pero que de todos modos agradece la oportunidad, pues esta le ha favorecido profesionalmente.

Yusef Farah deberá ser operado de emergencia

El atleta y biólogo terminó lesionado tras su participación en el reality show de TV Azteca.

Otro detalle que preocupó a sus seguidores es que él reveló que deberá operarse de emergencia por una lesión que tiene en la rodilla, la cual empeoró durante su estancia en el reality show de TV Azteca. No obstante, mencionó que no hay riesgo alguno en la cirugía y que en dos meses ya estará recuperado en su totalidad.

“Yo me fui con una rodilla con un menisco roto y regresé con una rodilla muy lastimada. Nunca lo mencioné porque no quería que mis compañeros sufrieran pero a mi me iban a operar la rodilla antes de entrar a Survivor. Ya me urge que me la operen, porque me está costando trabajo caminar”, finalizó Yusef Farah.

¿Dónde ver la final de Survivor México?

Nahomi, Kenta y Julián darán su mejor esfuerzo para competir entre sí para ganar el premio de dos millones de pesos.

La gran final de Survivor México se llevará a cabo el día de hoy, viernes 30 de septiembre, en punto de las 7:30 pm y será transmitida a través de la señal de Azteca Uno. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el reality show de competencia deportiva también puede disfrutarse a través de la app Azteca en Vivo, disponible para iOS y Android.

