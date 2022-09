Yusef Farah, devastado por la traición que sufrió en Survivor México

Las declaraciones de "El León Libanés" causaron gran controversia en redes social

Hace un par de días te dimos a conocer que Yusef Farah era eliminado de Survivor México por decisión de sus compañeros y sin tener la oportunidad de luchar por su lugar en la competencia en los juegos de extinción. Ahora, el judoka profesional y biólogo llega a Venga La Alegría para hablar al respecto del tema y expresar su sentir.

“El León Libanés”, apodo con el que también se le conoce al ex participante, aseguró sentirse triste y traicionado por el actuar de sus compañeros, en especial por el de David Ortega y Cynthia Cofano. Sin embargo, asegura que se trató de una estrategia brillante pero muy baja.

La eliminación del biólogo y judoka profesional causó gran indignación entre el público televidente.

“Me sigue dando tristeza que en un momento tan avanzado de la competencia te tengas que ir sin poder defenderte”, declaró Yusef Haraf, quien asegura que le dolió sentirse traicionado por sus amigos y que cree que fue eliminado porque lo consideraban un rival difícil de vencer en la competencia deportiva de TV Azteca.

Yusef Farah niega acusaciones en su contra

Al ser cuestionado sobre la vez que cometió trampa junto a Rogelio Torres, él aseguró que nunca introdujo la proteína al show: “Llevo 20 años siendo atleta y tengo una psicóloga deportiva, llego con ella y le platicó todo, ella me confronta y me dice ‘haz lo que quieras, no te voy a decir que hacer pero allá tu’, y la dejo en la maleta, y producción lo sabe”.

Sobre el robo de la comida, Yusef Farah aseguró que tanto él como sus compañeros robaron comida por necesidad e incluso mencionó que fue mucha la hambre que sentía que llegó a comer un pan pisado que encontró mientras merodeaba por los alrededores de República Dominicana.

De igual modo, negó que se haya robado los suministros de comida en el día de su eliminación, asegurando que no podía cargar grandes cosas en su morral. Por último, mencionó que se considera un buen estratega, lo cual provocó que sea tachado de ser una persona manipuladora.

¿Dónde ver Survivor México 2022?

El reality show de competencia deportiva estrena horario tras el final de La Voz.

La Verdad Noticias te informó con anterioridad que Survivor México 2022 se transmite de lunes a viernes en punto de las 7:30 pm y los sábados a las 8:00PM por la señal de Azteca Uno. De igual forma, el programa también puede ser visto a través del sitio web de la televisora del Ajusco o en la app Azteca en Vivo, disponible para iOS y Android.

