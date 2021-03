Yuriria Sierra es burlada en redes por corregir la historia de México

Yuriria Sierra es una famosa periodista de Imagen Tv que recientemente se volvió en tendencia en redes sociales, luego de que tratara de corregir la historia de México.

Resulta que la famosa periodista de Imagen TV, se volvió en tendencia en redes sociales, luego de que asegurara que la expropiación petrolera realizada por el general Lázaro Cárdenas se dio por un decreto de Estados Unidos.

La polémica corrección de Yuriria Sierra

Y es que tras un intento de corrección hacia la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, a quien le dijo que este hecho se dio debido a que los vecinos del norte no querían que le vendieran petróleo a los Nazis.

Es por eso que Yuriria Sierra dijo: ¿Sí sabes, secretaria, que Cárdenas nacionalizó el petróleo a petición de EU, para evitar que le vendiéramos a los nazis? Ay nomás, para que no te hagas bolas con las verdaderas razones detrás de la hazaña soberana y patriotera.

No es para menos que, luego de polémicas declaraciones de inmediato no pudieron faltar los ataques de quienes la nombraron como "Lady Babosa", debido a su polémico comentario, por lo que las burlas no pudieron faltar.

Hay que destacar que la politóloga Katya Galán señaló que las declaraciones de la presentadora no son lógicas, pues ya nacionalizado el combustible se puede vender a quien sea.

Por si fuera poco, Yuriria Sierra de Imagen Tv, no se quedó de brazos cruzados por lo que volvió a responder al culpar al PRI de crear esos "falsos héroes", pues cabe mencionar que Lázaro Cárdenas fue fundador de dicho partido en 1929.

Pues claro que no. Al PRI le convino tenerte (a ti y a todos) magistralmente engañado durante todo un siglo en los falsos heroísmos de su historia oficial… Y recuerda que la 4T es la verdadera restauración del PRI (no saben hacerlo de otra forma)”

Yuriria Sierra es una periodista y conductora de noticias quien se ha destacado como una de las figuras más importantes en emisión de noticias en Imagen Televisión. Yuriria Sierra nació el 21 de agosto de 1975 en la ciudad de México y fue nombrada por Forbes como una de las periodistas con mayor credibilidad en todo el país.

