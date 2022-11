Yuridia sufrió bochornoso momento en concierto; se puso el pantalón al revés

Yuridia quien saltó a la fama tras su paso por La Academia de TV Azteca, sigue cautivando a sus fans con su música, quienes disfrutan de cada show de la artista, pero recientemente en un concierto protagonizó un bochornoso momento, y en La Verdad Noticias te compartimos lo que pasó.

Y es que, los artistas no se han salvado de vivir penosos momentos en el escenario, y ahora a la famosa le pasó una situación muy inesperada que además se ha viralizado en redes sociales, cuando estaba cantando "Amigos no por favor" se percató que su pantalón estaba al revés.

Cabe mencionar que en las noticias de la farándula te hemos recopilado algunos emotivos momentos de la cantante que ha compartido con los fans, incluso sus fieles admiradores le han dado obsequios en algunas de sus presentaciones.

Yuridia vivió un incómodo momento en el escenario

La cantante compartió el video en su perfil de Instagram, donde se puede apreciar su rostro de asombro al darse cuenta de que el pantalón estaba al revés, incluso intentó reírse por lo ocurrido, pero mantuvo la calma y siguió cantando.

Por su parte, sus admiradores no dudaron en reaccionar a la divertida reacción de la cantante y expresaron: "“Aún así es bella y canta super hermoso, me imagino que no se aguantaba la risa", "Fue muy gracioso", "Su humildad y sencillez con que sabe llevar cada situación le hacen auténtica".

¿Cuántos discos ha grabado Yuridia?

La cantante mexicana de 36 años de edad

La cantante Yuridia, ex alumna de La Academia, ha tenido la oportunidad de lanzar seis discos, y el pasado mes de octubre de este 2022, la famosa lanzó su nuevo álbum que lleva por nombre "Pa' luego es tarde" del género regional mexicana.

