¿Yuridia se divorcia? La cantante se sincera y habla de su crisis matrimonial

Yuridia habla de su situación sentimental luego de los rumores de una crisis.

Por medio de sus redes sociales, Yuridia hizo frente a los rumores de una crisis matrimonial con Matias Aranda y fiel a su estilo responde si está en planes de divorcio.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que trascendió que la cantante tuvo una crisis matrimonial a causa de su ex Mario Domm.

Cabe resaltar que la vida amorosa de Yuridia ha acaparado los chismes de la farándula en las últimas semanas, ya que primero se habló de un supuesto problema de alcoholismo.

¿Qué pasó con Yuridia y Matías?

Yuridia niega crisis matrimonial

La cantante Yuridia aprovechó un romántico paseo por la nieve en compañía de su esposo Matías para aclarar su situación sentimental.

Con ironía, la ex académica cuestionó a su esposo sobre si era cierto que la había dejado, después pidió que pararán los chismes, aunque aseguró que iban a seguir con este tipo de publicaciones hasta “que le atinen”.

“Todo bien, pero, ¿qué no me habías dejado por alcoholica? wey, ya wey van a estar inventando mam… hasta que le atinen, no es justo eso, no es justo” dijo.

Después de desmentir una crisis matrimonial, Yuridia que es coach del programa “La Voz” pidió a sus seguidores centrarse en el paisaje, pues la cantante se encuentra de vacaciones en Argentina, país natal de su esposo.

Yuridia y Mario Domm

Se rumoró que Mario Domm fue el causante de una crisis en el matrimonio de Yuridia.

La relación de Yuridia y Mario Domm fue una de las más mediáticas del espectáculo y se mostraron muy enamorados, hasta que de forma sorpresiva terminaron.

Poco después la cantante comenzó a salir con Matías Aranda, quién también formó parte del reality La Academia.

El romance que tuvieron Yuridia y Mario Domm cobró relevancia en las últimas semanas, luego de que la cantante mostrará su emoción al escuchar en La Voz, un tema que le habría dedicado hace varios años el ex integrante de Camila.

