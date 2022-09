¡Yuridia se defiende y afirma que nunca ha utilizado playback!

Yuridia acaba de tener un gran éxito como jueza en la “Voz 2022” y por haberse coronado como la ganadora en el reality show pero no es solo por eso que es famosa, ya que desde su participación en “La Academia” se volvió en una de las cantantes mexicanas jóvenes más reconocidas por su talento.

Además, como te contamos recientemente en La Verdad Noticias, la cantante ha comenzado a tener más interacción con sus seguidores desde las redes sociales, sobre todo en TikTok. En este medio ella ha estado respondiendo algunas de las dudas de los usuarios.

En está ocasión, un usuario se atrevió a preguntarle a Yuridia si utiliza el famoso “playback” cuando se sube a un escenario para cantar sus éxitos. Ante esta pregunta, la cantante respondió que no.

Así negó Yuridia haber utilizado alguna vez playback

Yuridia response si ha hecho play back.

Tras la pregunta del usuario, Yuridia contestó de una forma muy seria que no ha usado nunca playbak a la hora de cantar en vivo en ninguna de las ocasiones en las que se ha presentado en vivo. Esto es lo que dijo:

“No sé de qué estás hablando, no hice y no he hecho si estás hablando de ‘La Voz’ en ‘La Voz’ no se permite hacer ‘playback’ y en mis shows tampoco bye” dijo Yuridia, nada contenta por el tipo de pregunta pues dudan de su habilidad para cantar.

Asimismo, la cantante ha compartido algunas imágenes desde su Instagram en el que mostró cómo fue compartir el escenario con David Bisbal en “La Voz 2022”, pues además de cantar juntos parece que se han vuelto amigos.

¿Qué lugar quedó Yuridia en La Academia?

Yuridia cuando pasó por La Academia.

La famosa cantante Yuridia quedó en segundo lugar cuando formó parte de los finalistas en La Academia. Y aunque obtuvo ese lugar, ella tiene la misma fama que Carlos Rivera.

