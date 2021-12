Yuridia revela cuál fue su peor momento en La Academia

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, Yuridia estuvo invitada al volante con el Escorpión Dorado, con quien compartió algunos de sus momentos más impactantes a lo largo de su trayectoria, y no pudo dejar de hablar de La Academia.

La cantante de “ya te olvide” explicó que su paso por la academia fue necesario para tener la fama que tiene hoy en día, sin embargo, hubo varios episodios en el reality que le afectaron.

La cantante, quien recientemente habló de su relación con Pati Chapoy, ahora explicó cuál fue su peor momento en la academia.

La cantante dijo que, su peor momento, fue uno en donde la psicóloga la obligó a ponerse bikini y decir todo lo que no le gustaba de ella.

“Me aplicaron una donde me tenía que poner un traje de baño, y salir diciendo en un espejo lo que no me gustaba de mi, y tuve que actuar como que no me amaba, porque en realidad, yo me adoraba”, dijo la cantante.