Yuridia recuerda la terrible muerte de su hermano

Yuridia es una de las destacadas cantantes mexicanas salidas de La Academia, se ha destacado por ser una de las más importantes del momento, pues ahora se encuentra promocionando su nuevo sencillo y está participando en la nueva temporada del programa La voz, donde es una de las coach.

A pesar de su gran éxito en el mundo de la música, no todo ha sido alegrías para la intérprete de Amigos no, por favor, pues a lo largo de su vida ha tenido que enfrentar muchos obstáculos y tristezas, tal como lo fue el deceso de su hermano.

Es por eso que recientemente en entrevista con Blanca Martínez, más conocida como La chicuela, para su canal de YouTube, la cantante Yuridia habló sobre la pérdida de su familiar, pues la exintegrante de La Academia, lo considera el momento más difícil de su vida, ya que no lo pudo ver mucho por sus actividades artísticas.

La afamada cantante Yuridia expresó: “Entré a La Academia en enero, salí en julio y él murió en diciembre. En julio empecé la gira, todo ese año no lo vi, entonces no recuerdo la última vez que lo vi y eso siempre se me quedó”.

Por si fuera poco, también afirmó que ha aprendido a sobrellevar lo sucedido, sin embargo, sostuvo que es algo que no se supera, además de que aseguró que ese año fue uno de los más intensos de su vida, pues estaba floreciendo su carrera musical, al mismo tiempo que pasaba por esta desgracia familiar.

“Justo mi hermano falleció cuando yo estaba en el Auditorio Nacional, y en la mañana me avisaron que ya había fallecido”.

No pudo ver a su hermano en el hospital

La actriz expresó que aún extraña a su hermano, pues reveló que el deceso cambió su vida, además, compartió que ella ya sabía que estaba internado en el hospital, pero que, por estar tan metida en sus proyectos, no prestó mucha atención al asunto y pensó que su hermano estaría bien.

“Yo sabía que él estaba internado, pero decía; ‘No va a pasar nada, se va a aliviar’. No me pasaba por aquí que me iban a despertar en la mañana y me iban a decir que ya no estaba con nosotros”

Cabe destacar que Yuridia es una cantante, originaria de Hermosillo, Sonora, que estuvo en diversos concursos de canto, hasta que, en 2005, se hace conocida por quedar en segundo lugar en el programa de canto La Academia.

