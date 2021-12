Yuridia habla de su relación con Pati Chapoy

Yuridia se subió al volante con el Escorpión Dorado, y tal como lo hacen todos los artistas, fueron llevados al límite, con preguntas que pudieran parecer incómodas, y la ex académica supo llevarlas muy bien, y esto es lo que dijo Pati Chapoy.

Como es bien sabido, a causa de una reportera de Ventaneando, Yuridia vivió un momento de crisis de ansiedad, la cual fue criticada por Chapoy, por lo que la cantante llegó a criticar a los periodistas del programa.

De hecho, durante el incidente ocurrido en Mérida, Yuridia destrozó a Pati Chapoy con fuerte declaración tras sus críticas.

La cantante de “Ángel” dio a conocer que no la odia, y que por el contrario, sabe que hay un tema de personajes en el mundo del espectáculo, y que fuera de cámaras son otras personas.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la manera de “burla” en la que la cantante se expresó de Chapoy, a quien llamó “su fan” luego de que el personaje del Escorpión Dorado le preguntará si la odia.

“No me cae mal, a mi mis fans no me caen mal”, dijo la cantante.