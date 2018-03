Yuridia en medio de la polémica tras presentaciones vacías

Yuridia se encuentra en medio de la polémica luego de haber lanzado con gran éxito su más reciente sencillo “Amigos No Por favor”, mismo que ya rebasó los 5 millones de reproducciones en la plataforma YouTube y que además debutó en #1 en iTunes, desbancando a cantantes como Taylor Swift y Shakira. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México Sin embargo, diversos internautas se han mostrado sorprendidos al ver un video de la última presentación de la cantante en Tlaxcala, pues notaron que el palenque donde brindó su show se encuentra casi vacío mientras la ex académica canta su más reciente éxito. https://www.youtube.com/watch?time_continue=211&v=NuCuVI7_mQw Y es que a pesar de ser una de las grandes vendedoras de discos en México y de poseer un gran talento vocal, todo indica que en cuestión de presentaciones las cosas no son tan sencillas para la sonorense. Hasta el momento, la intérprete no ha dado alguna opinión al respecto y prefirió concentrarse en su participación especial dentro del concierto que su amigo Carlos Rivera presentó en el Auditorio Nacional este domingo.

Te puede interesar