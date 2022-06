Yuridia desde la bañera da un tremendo anuncio sobre La Academia

Yuridia se graba bañandose en una tina llena de espuma

Yuridia se ha posicionado como una de las cantantes más talentosas y famosas de México, después de su debut como una de las participantes en La Academia, ha marcado historia en la industria musical.

La bella Yuridia es una de las figuras más activas de sus redes sociales, donde suele estar en contacto directo con sus fanáticos, a quienes siempre les suele dar la primicia de sus proyectos musicales.

Es por eso que recientemente fue por medio de su cuenta de Instagram que la cantante apareció derrochando sensualidad al posar desde una tina sin ropa y llena de espuma, al parecer disfrutando de un baño.

Tal parece que Yuridia dejó con la boca abierta a sus fanáticos debido a que pocas veces se ha dejado ver de esa manera, pero el motivo fue para anunciar una nueva temporada de “La Voz” donde será una de las couch.

Yuridia posa en la bañera

Yuridia en la bañera

“Hoy estrenamos nueva temporada de ‘La Voz’ y ando de lo más nerviosa chiques”.

Eso es lo que se puede escuchar en la publicación, sin embargo, lo que llamó la atención de sus seguidores fue la canción que se escuchaba de fondo, que decía una frase “quien te tenga que te cuide”, segundos después realizó un gesto de tristeza.

Si recordamos desde hace unos meses surgió el rumor de que Yuridia se había separado de Matías Aranda, hasta el momento no se ha confirmado nada, y la artista sigue manteniendo su vida personal en privado.

La cantante publicará un libro

No hace mucho la talentosa cantante Yuridia realizó una dinámica en sus redes sociales una fotografía donde aparecía con el rostro confundido y pensativo y dio a conocer a sus fanáticos que sacaría un libro.

Cabe destacar que a través de una publicación la bella Yuridia confesó: “Voy a escribir mucho todo lo que me pasa y sacaré un libro de todo lo que me pasa, esto no se puede quedar así”.

