Tras haber sido parte de la tercera generación de ‘La Academia’, Yuridia apareció en sus redes sociales y se sinceró sobre ‘lo peor’ que vivió en el reality de canto.

Aunque es sabido que la cantante ha tenido un complicado camino con la televisora del Ajusco, esta vez, fue con la intención de contestar algunas preguntas de sus fans en redes sociales, que Yuridia habló sobre su camino en ‘La Academia’.

“Tu peor momento en La Academia”, fue la pregunta que le hicieron, a lo que Yuridia respondió fiel a su estilo sin filtros y dijo, “mi peor momento… ay, fueron muchos peores momentos ¡muchos peores momentos!”.

Y detalló que uno de esos momentos fue cuando una maestra le quiso cortar el cabello como niño y hasta la rapó, “uno fue cuando una maestra se aferró a que me querían cortar el pelo como niño entonces me raparon de abajo, y me rapó, me sacó de la casa y me llevó a un cuartito como con una estilista que cortara el pelo y le dijo, ‘sí, sí, quiero que se lo dejes como niño, que se lo cortes’ era española me acuerdo”.

Por lo que continuó contando entre risas, “y la estilista estaba: ‘no, pero no’ porque yo ya tenía el pelo corto, (y la estilista siguió diciendo) ‘no pero o sea, no te entiendo’ (y la maestra dijo) ‘¡qué sí que se lo cortes!’ Y agarró la máquina y (me lo cortó) atrás y yo la neta no sentía nada porque estaba vacía por dentro y yo decía: ‘ay, qué padre, me quieren dejar bien cool’”.

Finalmente, Yuridia comentó, “la mujer estilista tenía todo el terror del mundo y me empezaron a cortar, todo me lo cortó y dijo, ‘a ver espérame, voy a ir por el productor porque no estoy entendiendo qué quieres hacer’, o sea, la mujer ni siquiera había pedido permiso, nada más me quería rapar y las siguientes presentaciones yo salía con un 'casquito' como muy a hu*vo formado porque por abajo estaba rapada porque a la maestra se le prendió el foco, raparme”.

