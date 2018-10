Yuridia, con aires de grandesa, nuevamente deja plantada a la prensa

Como hemos de recordar, Yuridia participó en la cuarta generación del afamado programa de televisión "La Academia", en el cual obtuvo el segundo lugar en la contienda final. La interprete de 32 años, ha sido una de las figuras con más logros comerciales en la industria musical mexicana y con esto, ha acumulado reconocimientos nacionales e internacionales.

Yuridia / cantante y ex concursante de "La Academia"

Sin embargo, Yuridia también tiene un lado oscuro, pues la ex académica se ha ganada la fama de no solo cantar bien, sino de tener "aires de grandeza" y con ello, sentirse con el derecho de no cumplir sus compromisos con los medios de comunicación.

Yuridia deja plantada a la prensa a solo minutos antes de su presentación

Pues desafortunadamente, de rumorea que Yuridia tiene ciertas actitudes de aires de grandeza y que pocas veces le gusta estar en contacto con la prensa, pues son varias la ocasiones en que los medios de comunicación se quejan de su poco profesionalismo al momento de hablar con ellos o que simplemente decide cancelarles a "la mera hora".

La noche del pasado lunes, no fue la excepción ya que diversos medios se dieron lugar para cubrir la presentación que la interprete dió en el palenque de Pachuca, ya que días antes se acordó que ofrecería una breve conferencia de prensa antes de iniciar su show, sin embargo esto nunca sucedió.

Los distintos medios de comunicación, esperaron por casi una hora a la interprete, pero esta nunca salió a recibirlos, mucho menos a cumplir con su compromiso de dar la rueda de prensa que había prometido.

De hecho se comenta que varios medios prefirieron, simplemente retirarse del lugar y no levantar imágenes, pues lo que les hizo fue una rotunda y total falta de respeto al no darse el tiempo acordado para hablar con ellos.