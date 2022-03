Yuridia arma 'palomazo' con fan que burló la seguridad de su concierto

Una vez más Yuridia demostró por qué es tan amada entre sus seguidores, mismos que la han acompañado incansablemente desde su éxito en 'La Academia'.

La intérprete de 'Amigos No Por Favor' se presentó en concierto en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde durante más de una hora sus seguidores corearon todas sus canciones.

La cantante mientras tanto prepara su regreso a la música y, por lo que sabemos, está próxima a lanzar un disco de Música Regional Mexicana.

Al ritmo de "Ya te Olvidé", la cantante le dio espacio en su escenario a una fan que hizo de todo para poder abrazarla y desde luego cantar con ella el clásico "palomazo".

"La chava casi le arranca el micrófono... También es respeto por el artista y cantar junto con él, no hacer tu concierto propio", "Pues a mi sí me cayó mal porque pareció que se quería lucir ella nada más, siento que Yuri fue así de órale sácalo ya", "Linda Yuridia, lúcida la chava, se pagó por escuchar a Yuridia no por verla quitarle el micrófono y verse forzados a escucharla". se puede leer.