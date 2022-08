Yuridia aparece en 'La Academia' para felicitar a Nelson y las redes enloquecen

La felicitación de Yuridia a Nelson

Desde que se anunció que La Academia regresaría para festejar su 20 aniversario, el público televidente y los internautas de las redes sociales pidieron a gritos qué Yuridia estuviera presente en el programa, sin embargo la producción de TV Azteca no logro concretar.

Curiosamente uno de los finalistas del reality show es fanático de su música, con ello nos referimos a Nelson, el representante de Guatemala que es serio aspirante para ganar la temporada y que recibió una sorpresa de su más grande ídola.

A pesar de que Yuridia ha declarado los malos momentos que vivió en el reality show, en esta ocasión decidió hacer a un lado todo lo antes dicho y enviarle un caluroso saludo a Nelson Y por supuesto general bastante polémica en redes sociales.

Uno de los mejores momentos en la gran final de La Academia se dio cuando Yuridia apareció en las pantallas para enviar un saludo a Nelson, qué cómo te indicamos en La Verdad Noticias es fan a morir de su música.

"Hola amigos de la academia soy yo Yuridia, les quiero mandar un saludo muy especial a todos especialmente al más fan de todos Nelson, muchas gracias por todo tu cariño y apoyo, me han mandado mensajes de todo lo que has dicho de mí y no me queda más que abrazarte desde aquí y desearte toda la suerte" dijo la cantante.

Visiblemente emocionado Nelson agradeció por las palabras de Yuridia que sin duda lo llenarán de estímulo para este domingo partirse en el escenario y lograr llevarse ese primer lugar.

Las redes sociales enloquecieron con su saludo

Como era de esperarse las redes sociales explotaron con el saludo de Yuridia, quién a pesar de solamente haber aparecido 20 segundos en pantalla fue suficiente para elevar el rating y las interacciones por los cielos.

"Yuridia mandándole un mensaje a Nelson fue lo más cercano que lograron de tenerla en el escenario y fue lo mejor de toda la temporada", fue uno de los tantos mensajes que se volvió viral en Twitter.

Quizá para muchos Yuridia y Carlos Rivera deben ser los invitados finales para La Academia, sin embargo ha trascendido que la producción no logró llegar a un acuerdo con los académicos más exitosos de todas sus temporadas, quienes simplemente se limitaron a declarar que tienen una carga excesiva de trabajo.

