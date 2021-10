Yuridia amenaza con demandar a la revista que le llamó "borracha"

La hermosa Yuridia, quien se diera a conocer por el programa La Academia, se tomó con gracia que la señalaran de "borracha". La bella mujer respondió a través de un par de videos a la versión de una revista en la que se confirma que su esposo Matías Aranda estaba cansado de sus problemas de alcoholismo.

"Estoy aquí con el abandonador, no sé si debería de hacer esto", dijo la famosa.

Posteriormente habló de la nota que escribieron en la famosa revista de espectáculos en donde aseguraban que se había separado de Matías, pero la cantante se defendió diciéndo que sus datos son calumnias y que podría proceder a demandarlos.

"Mi hermana me dice que me están haciendo quedar como una alcohólica de lo peor; la verdad es que no lo soy, me la estoy pasando bien, y si lo fuera les vale pito, ¿no?, pero como ya se tomaron el atrevimiento de hacer una nota difamatoria, mi pregunta es: ¿quieren una demanda?".

La cantante estaba furiosa por la publicación

Cabe recordar que la cantante se unió en matrimonio con Matías Aranda en el año 2019 y hasta el momento han gozado de una relación estable.

La cantante amenaza con demandar a la revista que le llamó "borracha"

Por otra parte, la cantante se burló del medio de comunicación con dos fotografías en donde aparece muy feliz con su marido y le pregunta que si quiere "unos chupirules".

¿Yuridia ganó La Academia?

La famosa cantante Yuridia quedó en el segundo lugar de la cuarta generación en La Academia, en el año 2005 sin embargo siempre se ha dado a conocer por su sentido del humor sarcastico que no todos logran entender, ya que cuando le preguntaron que si había sido injusto que ganara Erasmo Catarino, ella respondió que estuvo bien ya que así no fingía felicidad por haber ganado.

“¿Te digo algo? A mí me hizo muy feliz porque estaba aterrada. No quería ganar porque sino tenía que hacer panchos, imagínate que me tirara al piso a llorar como si me importara. No”, expresó la mujer.

