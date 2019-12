Yuridia AGREDIÓ a los que critican a su esposo ¿Es mucho drama?

Yuridia AGREDE a los que critican a su esposo ¿Es mucho drama?

La cantante mexicana Yuridia, quien logró la fama al participar en el reality show ‘La Academia’, tras varios años en el mundo de la música, ha logrado grandes reconocimientos como artista, pero también últimamente ha estado rodeada de polémicas que la hacen estar en los titulares de prensa.

Hay que recordar que hace poco Yuridia contrajo matrimonio con su mánager Matías Aranda en Tepoztlán, Morelos; por lo que el enlace ha dado de qué hablar en los últimos días, ya que en esta ocasión, la cantante respondió a los ataques que ha recibido su esposo por parte de usuarios de Instagram.

¿Cómo agredió Yuridia a sus fans?

Resulta que tras un intercambio comentarios con internautas en su cuenta de Instagram, Yuridia, quien hace un tiempo destrozo a Pati Chapoy con fuerte declaración tras las crriticas que le había hecho, expresó su molestia y compartió por qué decidió publicar fotos de su enlace matrimonial, agrediendo mediante una indirecta a los haters.

La cantante respondió molesta a comentarios malintencionados sobre su esposo, ya que últimamente Yuridia no la ha estado pasando del todo bien, pues luego de unir su vida en santo matrimonio, la cantante ha tenido problemas con los medios y ahora hasta con los fanáticos que comentan en redes sociales.

Tal parece que todo esto comenzó cuando un usuario de Instagram aseguró que su esposo “ya no tendrá de qué preocuparse por nada el resto de su vida”, refiriéndose a que Matías Aranda viviría de la fama de su esposa, por lo que sin más Yuridia, quien no tiene mucho presumió sus fotos de boda, agredio a estos críticos de esta manera:

“Me molesta que hablen así de mi marido, que estoy segura trabaja más que nosotros tres juntos, por algo están aquí metidos en Instagram, por eso él no postea, porque le valen mi kilos de… El compartir o no, cosas con gente que no conoce”.

Pero eso no ha sido todo pues la cantante continuó demostrando su molestia ante las críticas que recibió por ocultar detalles de su boda, por lo que puso en claro que ella no quería compartir nada ‘‘con gente metichona como ustedes, gente ignorante…y sobre todo envidiosa”.

Cabe destacar que luego ese intercambio de declaraciones Yuridia decidió limitar los comentarios de Instagram, para evitarse ese tipo de problemas que estan demás en lo que ella trata de comunicar en sus publicaciones.

